İzmir’in Mürselpaşa Bulvarı üzerinde, Karabağlar istikametinde zincirleme trafik kazas meydana geldi.

Kazanın, Hilal Köprü üzerinde gerçekleştiği ve olay yerinde güvenlik önlemlerinin alındığı bildirildi. Kaza sonrası araçların yol dışı yapılması için çalışmalar sürerken, trafik akışında büyük aksamalar yaşanıyor.

Yoğunluk, Mürselpaşa Bulvarı’ndan geriye doğru Ankara Caddesi ve 252 Sokak kavşağına kadar uzanıyor.

Yol kullanıcılarına, Mürselpaşa Bulvarı güzergahını kullanmadan önce alternatif rotaları değerlendirmeleri tavsiye ediliyor.