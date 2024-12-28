Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada, mahkeme heyeti kararını açıkladı. Üç sanığa ağırlaştırılmış müebbet, bir sanığa ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ağırlaştırılmış müebbet cezaları verildi

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Narin Güran cinayetine ilişkin yargılanan Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran’ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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Nevzat Bahtiyar’a daha hafif ceza

Davanın diğer tutuklu sanığı Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Mahkeme, kararları açıklarken sanıkların son sözlerini dinledikten sonra hükmü verdi.

Kaynak: HABER MERKEZİ