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Davanın diğer tutuklu sanığı Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Mahkeme, kararları açıklarken sanıkların son sözlerini dinledikten sonra hükmü verdi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Narin Güran cinayetine ilişkin yargılanan Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran’ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran ’ın öldürülmesine ilişkin dava da, mahkeme heyeti karar ını açıkladı. Üç sanığa ağırlaştırılmış müebbet, bir sanığa ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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