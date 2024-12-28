Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada, mahkeme heyeti kararını açıkladı. Üç sanığa ağırlaştırılmış müebbet, bir sanığa ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Ağırlaştırılmış müebbet cezaları verildi
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Narin Güran cinayetine ilişkin yargılanan Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran’ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Nevzat Bahtiyar’a daha hafif ceza
Davanın diğer tutuklu sanığı Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Mahkeme, kararları açıklarken sanıkların son sözlerini dinledikten sonra hükmü verdi.
Kaynak: HABER MERKEZİ