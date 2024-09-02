Diyarbakır'da, Kur’an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları 13'üncü gününde sürerken, bu kez Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı S.G. de gözaltına alınmıştı. S.G.'nin aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleriyle eşleştiği belirtilmişti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından S.G., zırhlı araçla adliyeye sevk edilmişti.

Adliyeye getirilen kayıp Narin Güran’ın muhtar amcası Salim Güran, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.