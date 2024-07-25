Ödemiş’in Emirli Mahallesi’nde bulunan kaldık maden ocağında meydana gelen göçük, arama kurtarma ekiplerini harekete geçirdi. Olayın ardından bölgeye çeşitli ekipler gönderildi.

Beydağ ve Ödemiş’ten kurtarma ekipleri gönderildi

Maden ocağındaki göçüğün bildirilmesi üzerine, Beydağ’a bağlı arazözler, Ödemiş kurtarma ekipleri ve Toros köpekli arama ekibi olay yerine sevk edildi. Ayrıca, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) bilgilendirildi ve müdahale ekipleri bölgeye yönlendirildi.

1 Kişi kurtarıldı, 1 kişi hala göçükte

Gamerden alınan bilgiye göre, göçük altında kalan 2 kişiden biri başarılı bir şekilde kurtarıldı. Ancak, diğer kişinin durumunun kritik olduğu ve halen göçük altında olduğu bildirildi. Yaralılar, tahliye edilmekte ve sağlık ekipleri tarafından tedavi ediliyor.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ekiplerin göçük altında kalan kişiyi sağ salim çıkarmak için yoğun çaba gösterdiği belirtiliyor.

Ayrıntılar geliyor...