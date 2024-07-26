Fransa'nın başkenti Paris, 100 yıllık aradan sonra düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala ciddi bir sabotaj olayıyla sarsıldı. Bugün sabah saatlerinde, ülke genelinde hızlı tren ağını hedef alan koordineli bir saldırı gerçekleştirildi.

AFP haber ajansı, sabotajın hızlı tren ağını felç etmeyi amaçladığını bildirirken, Fransız demiryolu şirketi SNCF, üç ayrı hattın kundaklandığını ve bu hatlarda yangınlar çıkarıldığını açıkladı. Bu durum, birçok istasyonda uzun kuyrukların oluşmasına ve hızlı tren seferlerinin iptal edilmesine neden oldu. SNCF, iptallerden 800 bin yolcunun etkilendiğini duyurdu.

Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni, Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak ve 210 dakika sürecek. Fransa, uluslararası spor camiasının gözlerinin üzerindeki bu önemli etkinlik için yoğun güvenlik önlemleri alırken, yaşanan bu olay güvenlik endişelerini artırdı. Olimpiyat süresince Paris'te her an 5 bin polis, asker ve güvenlik görevlisi devriye gezecek.

Olimpiyat Oyunları'nın güvenliği için alınan önlemler, bu tür saldırıların önüne geçmeyi hedeflese de, yaşanan bu olay, olayın ciddiyetini gözler önüne seriyor. Türkiye'nin Olimpiyat Oyunları'ndaki temsilcileri ve sporcuları, yaşanan bu durumdan etkilenecek mi merak konusu. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.