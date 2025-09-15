Ekol TV muhabiri Dilara Şahin’in aktardığı bilgilere göre, Özkan’ın yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ekipleri müdahale etti ve ünlü oyuncu tedavi altına alındı.

Daha önce karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören Özkan, eski eşiyle yaşadığı nafaka sorunu nedeniyle de gündeme gelmiş, “Kiramı bile zor ödüyorum” açıklamasında bulunmuştu.

Ufuk Özkan, Geniş Aile’nin yanı sıra Zengin Kız Fakir Oğlan, Kalk Gidelim ve Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde de başrol oyuncusu olarak izleyici karşısına çıkmıştı.

Hastaneye kaldırılması sonrası yakınları ve hayranları tarafından destek mesajları paylaşılan Özkan’ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.