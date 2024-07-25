CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de düzenlenen bir etkinlikte jandarma komutanına karşı sert bir dille konuşarak, halkın yanında olduğunu vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de katıldığı bir etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Özel, özellikle jandarma komutanına yönelik sert eleştirilerde bulunarak, "Bak jandarma komutanı, seni özel görevle buraya gönderdiler diyen, her eyleme giden köylüyü çağırıp hesap soran komutan, bundan sonra bir kişi daha çağırırsan yanına milletvekilimiz Serkan Sarı'yla birlikte gelecek. Bir köylü daha çağırırsan genel başkan yardımcımız Ensar Aytekin'le birlikte gelecek. Yok çok mu cesaretin var, çağır bir kişi daha. O köylü ifade vermeye Özgür Özel'le birlikte gelecek! Haydi göreyim şimdi. Eyleme katılan köylüleri çağır ifadeye de göreyim seni. Hadsizlik etme, millete hizmet et!" ifadelerini kullandı.

Özel, konuşmasında ekonomik duruma da değinerek, "Sayın Erdoğan doğru söylüyor. Bugün 25 kuruşa simit yok, simit 10 lira. Ama sen iktidara geldiğinde simit 25 kuruştu, sen yaptın 10 lira, sen yaptın!" şeklinde sert eleştirilerde bulundu.

"16 köy tehdit altında"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de düzenlenen bir etkinlikte, Anadolu'da siyanür şirketlerine karşı direnen vatandaşlara destek verdi. Özel, "Anadolu'da 300 metreden, 400 metreden derin kuyu dalgıç pompalarıyla su çıkarılırken birçok yerden, maalesef bu suya birileri göz dikti. Oraya altın madeni ruhsatı verdiler. Türkmendağı'ndaki İvrindi ve Altıeylül ilçeleri sınırında kalan 16 köy tehdit altında. Maalesef bir kilometre uzunluğunda, 170 metre derinliğinde iki tane siyanür havuzu yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Sen iktidara geldiğinde 25 kuruştu, 10 lira yaptın!"

Özel, konuşmasında ekonomik duruma da değinerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "25 kuruşa simit yok" sözlerine cevap verdi. Özel, "Sayın Erdoğan doğru söylüyor. Bugün 25 kuruşa simit yok, simit 10 lira... Ama sen iktidara geldiğinde simit 25 kuruştu, sen yaptın 10 lira!" şeklinde sert eleştirilerde bulundu.

Belediyelerin Borç Yükü

CHP lideri, belediyelerin sosyal güvenlik kurumlarına olan borçları konusunda da açıklamalarda bulundu. "Belediyeler hizmet etmek istiyor, işte Ahmet... Para bulmaya, kaynak bulmaya çalışıyoruz. Dünyanın öbür ucundan kaynak buluyoruz, fon buluyoruz ama imza atmıyorlar. Niye? Hizmet ederiz de millet CHP'nin geldiğinde ne iyi işler yaptığını görmesin diye!" diyen Özel, hükümetin belediyelere yönelik politikalarını eleştirdi.

"Köpekler çamaşır suyuyla zehirlenecekti!"

Özel, konuşmasında sokak köpekleriyle ilgili yasal düzenlemelere de değindi. "CHP'nin bütün milletvekilleriyle ayrı ayrı gurur duyabilirsiniz. Onlar olmasaydı bütün sakat köpekler ya da bütün barınağa toplanıp 1 ayda sahiplendirilememiş köpekler çamaşır suyuyla zehirlenerek 6 saat içinde acı acı sesler ile katledileceklerdi." ifadelerini kullandı.

"Halkın hizmetini aksatarak CHP'yi yıpratacak!"

Özel, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik de sert tepkiler gösterdi. "Belediyeleri zora sokarak, halkın hizmetini aksatarak CHP'yi yıpratacağını düşünüyorsan aldanıyorsun. Halk arkamızda, millet arkamızda, bunu millet görüyor ve sana bunun hesabını ilk sandıkta soracak." dedi.