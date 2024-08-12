Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit harekât bölgesinde başarılı bir hava harekâtı gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, bu operasyonda 17 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Harekat, bölgedeki terörist faaliyetlerine yönelik kararlı mücadelenin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'nin güvenlik güçleri, terörle mücadeledeki kararlılıklarını sürdürmeye devam ediyor. Pençe-Kilit harekât bölgesinde gerçekleştirilen hava harekâtı, bu mücadelenin en son örneğini oluşturuyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, harekâtın PKK terör örgütü üzerindeki etkisinin arttığı ve bölgedeki terörist unsurların önemli ölçüde zayıflatıldığı belirtildi.

Pençe-Kilit harekâtı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki terörist unsurlara karşı yürüttüğü kapsamlı bir operasyon serisidir. Son hava harekâtında, bölgedeki terörist hedeflere başarılı bir şekilde ulaşılmış ve 17 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonun detayları hakkında yapılan açıklamada, elde edilen bilgilerin terör örgütünün bölgedeki varlığını daha da zayıflatacağı vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığı, operasyonların devam edeceğini ve terörle mücadelenin durmaksızın süreceğini belirtti. Bakanlık yetkilileri, "Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz!" şeklinde bir açıklama yaptı.