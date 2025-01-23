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Kazanın olduğu bölgede trafik akışı sol şerit üzerinden sağlanmakta. Kazadan kaynaklı olarak geriye doğru 2 kilometrelik trafik yoğunluğu oluşmuş durumda. Bu güzergahı kullanacak sürücülerden dikkatli olmaları ve mümkünse alternatif yolları tercih etmeleri isteniyor.

İzmir Otoyolu üzerinde, Otogar’dan Işıkkent Rampalar istikametine doğru Pınarbaşı Kavşağı mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından güvenlik önlemleri alınırken, araçların yol dışına çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

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