İzmir Otoyolu üzerinde, Otogar’dan Işıkkent Rampalar istikametine doğru Pınarbaşı Kavşağı mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından güvenlik önlemleri alınırken, araçların yol dışına çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

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Trafik sol şeritten sağlanıyor

Kazanın olduğu bölgede trafik akışı sol şerit üzerinden sağlanmakta. Kazadan kaynaklı olarak geriye doğru 2 kilometrelik trafik yoğunluğu oluşmuş durumda. Bu güzergahı kullanacak sürücülerden dikkatli olmaları ve mümkünse alternatif yolları tercih etmeleri isteniyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ