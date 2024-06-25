"Allah'ım, hiçbir suçum yok" diyerek yere yığılan Polat'a hemen doktor çağrıldı. Eşi Engin Polat ve Sezgin Polat ile birlikte Banu Parlak'ın güzellik merkezini kurşunlatma suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Dilan Polat, suçsuz olduğunu savunarak bayıldı.

Edinilen bilgiye göre, Dilan Polat'ın fenalaşması üzerine salondan çıkarılmasını istediğini, ancak avukatların devreye girerek müvekkillerinin salonda kalmasını sağladığ bildirilidi.

"O kara paraların sahibi benim"

Mahkemede sunulan dilekçede Gültekin Alan isimli bir kişinin, "Paralar benim, o kara paraların sahibi benim. Ayhan Bora Kaplan ve Barış Boyun 15 Temmuz kahramanıdır, Banu Parlak'ın iş yerini Daltonlar çetesine ben kurşunlattım" yazdığı ortaya çıktı. Bu dilekçenin okunması sırasında şaşkınlıklarını gizleyemeyen sanıklar, Gültekin Alan'ı tanımadıklarını ifade ettiler.

Tutuksuz yargılanacaklar

Savcı, Polat çiftinin tutukluluğunun devamını talep ederken Sezgin Polat, "Tutuklu muyuz yine?" diye sordu. Hakim, "Savcının talebi o, ben daha karar vermedim, o kadar kolay değil bu iş" yanıtını verdi. Engin Polat ise, "Adalet arıyoruz, adalete güveniyoruz. 9 aydır suçsuz yere tutukluyuz. Tahliye ve beraatimizi istiyoruz" diyerek karara tepki gösterdi.

Mahkeme ara kararını açıklayarak Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat'ın Banu Parlak davasında tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.

Polat ailesinin diğer suçlardan ise bir sonraki mahkemeye kadar tutukluluğunun devamına karar verildi.