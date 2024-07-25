Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ (Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı doğrultusunda 26 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olan uçuşların yüzde 5'inin iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen uçuşlar, beklenen yağış ve fırtına nedeniyle alınan önlemler kapsamında gerçekleştirildi.

Yolcuların, uçuşları ile ilgili son durumu havayolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri öneriliyor.