Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki barınaktan kuduz olduğu iddia edilen köpekleri Ankara'ya taşıyan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü, tutuklandı. Dernek çalışanı M.S.D. ise serbest bırakıldı.

Ankara Gölbaşı'nda kurduğu Patiliköy Köpek Barınağı'nda sokak köpeklerinin bakımını üstlenen Buket Özgünlü, Siverek'teki barınaktan kuduz hastalığı taşıyan köpekleri alıp Ankara'ya getirdiği gerekçesiyle tutuklandı. Özgünlü, "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından yargılanıyor. Aynı olayla ilgili dernek çalışanı M.S.D. ise serbest bırakıldı.

Sosyal medyada iddialar ve soruşturma

Buket Özgünlü, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Siverek'teki barınaktan 35 köpek ve 3 yasaklı ırkı alıp Ankara'ya yola çıktığını belirtti. Özgünlü, "Barınaktaki köpeklerin hepsi hasta, hiçbirisi kısır değil. Kısırlaştırmama nedenleri arasında kuduz vakaları var. Bebekler doğmuş, hepsi hasta" dedi.

Valilik ve emniyet ekipleri harekete geçti

Sosyal medyadaki iddialar üzerine Ankara Valiliği harekete geçti. Yapılan açıklamada, "Hastalık taşıyan köpeklerin ilimize getirildiğine dair iddialar ihbar kabul edilerek, tüm birimler teyakkuza geçmiştir. Köpekler karantinaya alınmış, sorumlular hakkında yasal işlemler başlatılmıştır" denildi.