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Başsavcılık, Ayşe Barım’ın yurt dışına çıkma ihtimalini göz önünde bulundurarak, ID Danışmanlık Şirketi’nin sahibi Ayşe Barım’a yurt dışı çıkış yasağı koydu. Soruşturma kapsamında MASAK, Siber Şube ve Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan raporlar talep edildi.

Metin Akpınar'ın davasında şahit Uğur Dündar oldu!

Metin Akpınar'ın davasında şahit Uğur Dündar oldu!

Son dönemdeki iddialarla gündeme gelen menajer Ayşe Barım ’a yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya da tanık olarak ifadeye çağrıldı. Dizi sektöründeki tekelleşme ve zorbalık suçlamalarına ilişkin sosyal medya paylaşımları üzerine soruşturma açılmıştı.

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