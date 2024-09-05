Türk Hava Yolları'na (THY) ait İstanbul-Taipei seferini gerçekleştiren Boeing 777 tipi yolcu uçağı, Taipei Havalimanı'na inişine kısa bir süre kala türbülansa girdi. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, türbülans nedeniyle 4 yolcu ve 2 kabin memuru hafif şekilde yaralandı.

Olayın ayrıntıları

THY'nin TK24 sefer sayılı uçağı, İstanbul’dan Taipei’ye gerçekleştirdiği uçuş sırasında, Taipei'ye yaklaşık iki saat uzaklıkta yoğun türbülansa maruz kaldı. 214 yolcu ve 17 kişilik uçuş ekibinin bulunduğu uçakta, türbülansın etkisiyle 4 yolcu ve 2 kabin memuru hafif yaralandı.

Sağlık durumu ve müdahale

Uçak, Taipei Havalimanı'na inişini başarılı bir şekilde tamamladı. Sağlık ekipleri uçağı inişin ardından karşılayarak, ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, yaralıların durumlarının ciddi olmadığı bildirildi. Ayrıca, yaralı olan 2 yolcu talep üzerine hastaneye sevk edildi.

THY’den açıklama

THY Basın Müşavirliği, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Türk Hava Yolları olarak uçuş ve yolcu güvenliğini her zaman ön planda tutuyoruz. Yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz ve yolcularımızın ile ekibimizin sağlık durumunu yakından takip ediyoruz” dedi.