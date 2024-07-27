Son dakika haberine göre, Adalet Bakanlığı, Gezi Parkı Davası'ndan tutuklu bulunan isimleri ziyaret etmek isteyen Tuğrul Türkeş’e onay verdi. Bakanlığın, Türkeş’in ziyaret talebine şifahen olumlu yanıt verdiği bildirildi.

Adalet Bakanlığı'ndan geri adım

Tuğrul Türkeş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Gezi Parkı Davası tutuklularını ziyaret etme talebim Adalet Bakanlığı tarafından şifahen onaylandı" ifadelerini kullandı. Türkeş, bu ziyaretin, adaletin tecelli etmesi için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Adalet Bakanlığı'nın daha önce ziyaret taleplerini reddetmesinin ardından, Türkeş’in yaptığı yeni başvurunun ardından geri adım attığı anlaşıldı. Bakanlık yetkililerinin, Türkeş’in ziyaret talebini yeniden değerlendirerek onay verdiği bildirildi.

Gezi Parkı Davası, 2013 yılında İstanbul'da başlayan ve geniş çaplı protestolara yol açan olaylarla bağlantılı olarak açılan bir davadır. Davada, birçok isim çeşitli suçlamalarla tutuklanmış ve davanın sonucu kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır. Türkeş’in bu ziyareti, davanın tarafları arasında yeni bir dönemin habercisi olabilir.