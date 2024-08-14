Türkiye ve Irak arasında güvenlik iş birliğini güçlendirmek amacıyla kurulan Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın dördüncü toplantısı, 15 Ağustos 2024 tarihinde Ankara'da yapılacak. Toplantı, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin ilerletilmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Türkiye ve Irak arasında güvenlik alanında iş birliğini artırmayı amaçlayan bu toplantı, özellikle sınır güvenliği, terörle mücadele ve kaçakçılıkla mücadele konularında iş birliği fırsatlarını tartışmak üzere planlandı. İki ülkenin üst düzey yetkililerinin katılımıyla gerçekleşecek toplantı, bölgesel güvenlik dinamikleri açısından kritik bir öneme sahip.

Toplantıya, Türkiye'nin ve Irak'ın güvenlik yetkilileri ile diplomatik temsilcileri katılacak. Görüşmelerde, özellikle sınır bölgelerindeki güvenlik sorunları, ortak operasyonlar ve bilgi paylaşımı gibi konuların ele alınması bekleniyor. Bu toplantı, iki ülke arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.