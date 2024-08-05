Mısır’da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, Gazze’deki son gelişmeler ve uluslararası hukukun rolü hakkında önemli bilgiler verdi. Fidan, Türkiye’nin, İsrail’e yönelik soykırım suçlamalarıyla ilgili olarak uluslararası mahkemede açılan davaya müdahil olacağını duyurdu.

Türkiye davaya müdahil oldu

Hakan Fidan, İsrail’in Gazze’deki saldırıları nedeniyle uluslararası mahkemede soykırım suçlamasıyla yargılandığını belirtti ve Türkiye’nin bu davaya Çarşamba günü dosya sunarak müdahil olacağını ifade etti. Fidan, "İsrail'in tasmasını sahipleri ele almalı" şeklindeki ifadesiyle, uluslararası toplumun İsrail’in eylemlerine karşı daha aktif bir tutum sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Fidan, Gazze’deki insani krizin boyutlarına dikkat çekerek, İsrail’in saldırılarının bölgedeki tehditleri artırdığını belirtti. Türkiye’nin, Gazze'ye 56 bin tondan fazla insani yardım gönderdiğini ve Mısır'ın ateşkes çalışmalarını desteklediğini açıkladı. Fidan, Gazze'deki durumu ele alırken, İsrail’in barışa yönelik olumlu bir tutum sergilemediğini ve ateşkes müzakerelerinde yapıcı olan tarafın Filistinliler olduğunu belirtti.

Fidan, Mısır ile ilişkilerin güçlendiğini ve bu ülkeler arasında yaklaşan bir ticaret toplantısının gerçekleşeceğini duyurdu. Ayrıca, enerji, eğitim ve kültür alanlarında işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Libya’daki gelişmelere de değinen Fidan, Türkiye ve Mısır’ın bölgesel istikrarı artırmak için yakın işbirliği yapacaklarını ifade etti.

ABD dergilerinin Türk ve İsrail ordularını karşılaştırdığına ve çeşitli alanlarda farklar ortaya koyduğuna dikkat çekildi. Bu durum, uluslararası arenada İsrail’in politikalarının ve eylemlerinin sorgulanmasına yol açıyor.

Türkiye'den diplomasi çalışmaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Gazze’deki katliamın son bulması için yoğun bir diplomasi süreci yürütüldüğü belirtiliyor. Türkiye, Filistin halkının kendi yönünü belirlemesi ve yönetimlerini seçme hakkını savunarak bölgesel barış ve istikrarı destekliyor.