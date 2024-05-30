Türk sinemasının ve tiyatrosunun değerli ismi Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayata veda etti. Uğurlu'nun ölüm haberini ünlü komedyen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu. Ahmet Uğurlu'nun vefatı, sanat dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Özellikle "Tabutta Rövaşata" filminde canlandırdığı Mahsun karakteriyle hafızalara kazınan Uğurlu, birçok tiyatro ve sinema eserinde unutulmaz performanslar sergilemişti.

Cem Yılmaz'ın Duygusal Mesajı

Cem Yılmaz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı, Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim… Gençlik kahramanımızdı mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. Yılmaz'ın bu duygu dolu mesajı, birçok sanatsever tarafından paylaşıldı ve büyük yankı uyandırdı​.

Ahmet Uğurlu, tiyatrodan sinemaya uzanan kariyerinde sayısız ödül kazanmış ve birçok genç oyuncuya ilham kaynağı olmuştur. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda uzun yıllar görev yapan Uğurlu, sinema ve televizyon dünyasında da geniş bir hayran kitlesine sahipti.

Cenaze Töreni

Ahmet Uğurlu'nun cenazesi, İstanbul'da düzenlenecek törenle toprağa verilecek. Sanatçının ailesi ve yakın dostları, bu zorlu süreçte kendilerine destek olan herkese teşekkürlerini iletti.