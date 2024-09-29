Kuşadası'ndan İzmir'e binlerce turist akın etti Kuşadası'ndan İzmir'e binlerce turist akın etti

Uşak’ın Banaz ilçesi Karaköse köyünde, Rüzgar Enerjisi santrali ve Güneş Enerjisi panellerinin yaklaşık 1 kilometre uzağında orman yangını meydana geldi.

Havadan ve karadan yoğun müdahale 

Edinilen bilgilere göre, yangın, saat 15.00 sularında Hamzabey mevkiinde sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başladı. Çamlık ormanda çıkan alevler, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak büyüyor. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, kolluk kuvvetleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

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Yangının şu an için yerleşim alanlarına herhangi bir tehdit oluşturmadığı bildirildi.

Kaynak: AA