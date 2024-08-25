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Aslan'ın Gaziantep'in Karkamış ilçesi kırsal Eceler Mahallesi'ndeki babaevine Türk bayrakları asılırken, şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Uzman Çavuş Aslan'ın naaşı, 26 Ağustos 2024 günü öğle namazına müteakip Eceler Mahallesi'nde gerçekleştirilen törenin ardından defnedilecek.

Suriye görevinde fenalaşarak GATA'da tedavi gören askerimizden acı haber geldi. 5 aydır tedavi gören Gaziantepli Uzman Çavuş Hasan Aslan kurtarılamadı. Aslan, birliğinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmış ve tedavisine Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) devam edilmesi kararı çıkmıştı. Aslan, bugün şehit oldu.

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