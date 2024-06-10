Deprem kuşağında yer alan Türkiye, her gün birçok sarsıntıya tanıklık ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, bu depremlerin büyüklükleri, merkez üsleri ve derinlikleri gibi detayları anında belirleyerek kamuoyu ile paylaşıyor. Bugün, Van'da yaşanan deprem, bölge halkını kısa süreli de olsa tedirgin etti.

Depremin Detayları

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, bugün saat 15:06'da Van'ın Erciş ilçesi yakınlarında 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü, Van Gölü'nde yer alırken, sarsıntının derinliği ise 6.45 km olarak ölçüldü.