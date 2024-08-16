İzmir’in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangını, çevre mahallelerde büyük endişeye yol açtı. Yangın nedeniyle Mustafa Kemal Mahallesi, Körfezevleri ve Evka 2 bölgelerinde yaşayanlar evlerini boşaltmaya başladı.

Yangın şiddetle yayılıyor

Orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve çevredeki yerleşim alanlarına yaklaşmaya başladı. Mustafa Kemal Mahallesi ve Körfezevleri bölgesindeki alevler, Evka 2’ye kadar ulaştı. Yangının büyümesi ve yerleşim alanlarına tehdit oluşturması nedeniyle, mahalle sakinleri güvenlik önlemleri kapsamında evlerini boşaltma kararı aldı.

Ekipler müdahalede bulunuyor

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Karşıyaka Belediyesi ve İtfaiye ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuyor. Yangının yayılmasını önlemek amacıyla bölgeye çok sayıda arazöz, su tankerleri ve iş makineleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına daha fazla yaklaşmasını engellemeye çalışıyor.