Erzincan- Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkiinde bir yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre dört kişi yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.



Kazanın meydana geldiği kara yolunda, kar yağışı etkili oluyor.

Vali Hamza Aydoğdu, Sakaltutan mevkiinde otobüs kazası yaşandığını belirterek. "Şu an dört yaralımız var, yaralılarımız hastaneye sevk edildi. Tüm sağlık ve arama kurtarma ekipleri kaza yerinde. İstanbul'dan cenaze getiriliyormuş ve otobüs yan yatmış" diye konuştu.