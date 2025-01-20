Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır, 2025 yılının mart ayında beynine pıhtı atması sonucu fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede uzun süre yoğun bakımda tedavi gören ünlü oyuncu, aldığı tedavi ve doktorların titiz çalışmaları sayesinde 4 Nisan’da taburcu edilerek evinde tedavi sürecine devam etti. Kadir İnanır’ın sağlık durumu, yakın çevresi ve sevenleri tarafından yakından takip ediliyordu. Ancak son günlerde, oyuncunun iyileşme süreciyle ilgili pek çok haber gündeme gelmişti. Soner Arıca, ünlü oyuncunun yeğeni olarak, Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı ve sevenlerini rahatlattı.

"Tüm ülke için önemli bir değer"

Soner Arıca, Kadir İnanır’ın son sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, “Sadece benim dayım diye değil, tüm ülke için önemli bir değer. Herkesin dua ediyor olmasını kıymetli buluyorum. Bana yazıyorlar, soruyorlar. Bir takım fizik tedaviler alıyor, gayet iyi ama” dedi. Arıca, ünlü oyuncunun güçlü bir insan olduğunu belirterek, sağlık durumu hakkında olumlu gelişmeler yaşandığını ifade etti. Ayrıca, tüm Türkiye’nin Kadir İnanır’a olan ilgisinin ve desteğinin büyük bir değer olduğunu vurguladı.

Jülide Kural’dan açıklama

Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural da, ünlü oyuncunun sağlık durumu ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuştu. Kural, tedavi sürecinin zorlu geçtiğini ancak Kadir İnanır’ın Karadeniz’in gücünü ve yaşam tutkusunu kalbinde taşıyarak bu süreci başarıyla atlattığını söyledi. Kural, ayrıca çıkan spekülasyonlar hakkında sosyal medya üzerinden tepki göstererek, “Niteliksiz kanalların ve programların yalan haberlerine kulak asmamanızı rica ediyorum” şeklinde bir uyarı yapmıştı.

“Güçlü bir adam”

Kadir İnanır’ın sağlık durumunu ve son halini, Süreç Film’in sahibi Ali Gündoğdu da sosyal medya hesaplarından paylaştı. Gündoğdu, ünlü sanatçının her geçen gün iyileştiğini belirterek, “Değerli sanatçı ve büyüğümüz Kadir İnanır’ın sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.