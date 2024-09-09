‘Sonsuzlukta Son Aramak’ Sergisi Urladam’da Sanatseverlerle Buluştu

Ressam ve yazar Pınar Karaman ile Funda Ece’nin eserlerinden oluşan ‘Sonsuzlukta Son Aramak’ sergisi, Urla’nın en özel mekânlarından biri olan UrlaDam’da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Küratörlüğünü Funda Paçacıoğlu’nun üstlendiği serginin açılışına, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, bürokratlar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

UrlaDam sanatla buluştu

Sanatçı Ercan Kesal’ın katkılarıyla hayata geçirilen ve sanatseverlere armağan edilen UrlaDam, kapılarını bu kez Karaman ve Ece’nin eserlerine açtı. 25 eserin yer aldığı sergi, dokulu ve büyük boyutlu resimlerle izleyicilere masalsı bir dünya sunuyor. Pınar Karaman’ın 28. kişisel sergisi olan bu etkinlik, sanatçının farklı tekniklerle oluşturduğu renkli ve derinlikli çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Sanat çalışmalarını İzmir’deki Pınart Galeri’de sürdüren Funda Ece ise eserlerinde farklı fırça darbeleri ve doku katmanları kullanarak özgün bir tarz yaratıyor.

Sanatın izinde bir buluşma

Açılışta sanatseverlerle bir araya gelen Pınar Karaman ve Funda Ece, eserlerinin yaratım süreci ve ilham kaynakları hakkında bilgi verdi. Serginin küratörü Funda Paçacıoğlu, sanatçıların eserlerinde hem bireysel hem de evrensel duyguları yansıttığını belirterek, “Bu sergi, sanatçıların içsel yolculuklarını sanat aracılığıyla izleyiciyle buluşturduğu bir buluşma noktası” dedi.