Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, eşi Ural Kaspar ile ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Dün anne olan Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kızına “Sora” adını verdiklerini duyurdu.

İrem Helvacıoğlu anne oldu

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, eşi Ural Kaspar ile birlikte ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında dünyaevine giren çift, dün sabah saatlerinde doğum yapan Helvacıoğlu’nun sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdiğini duyurdu.

Helvacıoğlu, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem anne olmanın mutluluğunu yaşadığını hem de kızına verdikleri ismi açıkladı.

Kızının adını “Sora” koydu

İrem Helvacıoğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Kızımız Sora dün sabah dünyaya geldi ve onu sağlıkla kucağımıza aldık.

Bu süreçte bizi arayan, mesaj atan ve yanımızda olan tüm dostlarımıza ve ailelerimize teşekkür ederiz.” Hakan Ural açıkladı: Fatih Ürek entübe edildi İçeriği Görüntüle

Ünlü oyuncunun bu paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.

Hayranları, yorumlarında “Hoş geldin Sora”, “Anne kız sağlıklı olsun”, “Ne güzel bir isim seçmişsiniz” şeklinde ifadeler kullandı.

Anne ve bebeğin durumu iyi

Edinilen bilgilere göre İrem Helvacıoğlu’nun doğumunu özel bir hastanede gerçekleştirdiği, hem kendisinin hem de bebeği Sora’nın sağlık durumunun gayet iyi olduğu öğrenildi.

Oyuncunun hastanede rutin kontrollerinin devam ettiği, birkaç gün içinde taburcu olmasının beklendiği bildirildi.

İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz yıl Ekim 2024’te müzisyen Ural Kaspar ile sade bir törenle evlenmişti. Çift, sosyal medyada birbirlerine olan sevgilerini sık sık dile getirerek mutlu evlilikleriyle dikkat çekmişti.

Yeni doğan kızları Sora ile birlikte çiftin aile hayatına dair paylaşımlarının da artması bekleniyor.