Japonya hükümeti, yapay zeka devi OpenAI’a resmi bir uyarı gönderdi. Tepkinin nedeni, şirketin yeni video platformu Sora’da Pikachu, manga ve anime tarzı eserlerin izinsiz biçimde kullanılması oldu.

Telif ihlali iddiaları krize yol açtı

Yapay zeka alanının öncülerinden OpenAI, Japonya’nın telif hakları konusundaki sert tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Japon hükümeti, Amerikalı teknoloji devine gönderdiği uyarıda, ülkenin kültürel mirasını yansıtan anime ve manga tarzı sanat eserlerinin yapay zeka modellerinde izinsiz kullanılmamasını talep etti.

Tepkinin odağında Sora var

Uyarının merkezinde OpenAI’ın kısa süre önce tanıttığı video üretim platformu Sora yer alıyor. Platformun kullanıcıları, Pikachu ve Mario gibi telif hakkıyla korunan karakterlerin yer aldığı videolar üretmeye başladı. Bu durum, Japonya’da “kültürel hırsızlık” tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

“Japon sanatı yeri doldurulamaz”

Japon hükümeti adına açıklama yapan Fikri Mülkiyet Stratejisi Başkanı Minoru Kiuchi, OpenAI’ı açıkça eleştirdi. Kiuchi, “Manga ve anime, Japon kültürünün yeri doldurulamaz sanatsal hazineleridir. Bu türlerin izinsiz biçimde kopyalanması kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.

Kiuchi ayrıca, Japonya’nın kültürel ihracatını destekleyen ‘Cool Japan’ stratejisi kapsamında, OpenAI’dan telif hakkı ihlali olarak değerlendirilen içerikleri kaldırmasını resmen talep ettiklerini açıkladı.

OpenAI’dan henüz yanıt yok

Şirket cephesinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak teknoloji uzmanları, Japonya’nın bu çıkışının yapay zekâ alanında küresel ölçekte yeni bir “telif krizi” tartışmasını başlatabileceğini belirtiyor.