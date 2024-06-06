Cem Karaoğlu'nun İngilizce kitabı "The Darkest Night" çıktı. İkinci Adam Yayınları'ndan çıkan 134 sayfalık kitap, kişinin özüne, kendine dönmesine ve bunun için felsefi önermelere odaklanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Nihilist sınırlar, Karaoğlu’nun bu ilk kitabında öne çıkıyor. Varoluşun ve değerlerin anlamsız olduğunu savunan bir düşünce sistemi olan nihilizm felsefesi gibi Cem Karaoğlu da kitabında standart değerlerin anlamını sorguluyor. Karaoğlu, İngilizce olarak kaleme aldığı kitabında felsefi içe dönüşü tanımlıyor, sıkıntıların yok olması, gecenin gündüze kavuşması gibi standart klişe düşüncelere eleştirel yaklaşıyor. Karaoğlu, kitabında detaylarını paylaştığı bakış açısıyla okuruna da birçok klişeyi sorgulatıyor.

Varlık, nihilizmin temeli olan hiçlik ve öz, mutluluk, insan doğası ve bu doğayı zenginleştiren ikilemler, döngüler, iyi ve kötü, etik, bilinç ve bilinç dışı gibi kavramlar kitapta öne çıkıyor. Karaoğlu, bu başlıklarda okura sunduğu sorgularda da zihin açıcı teoriler, araştırmalar, yorumlar, sorular ve gözlemlerden yararlanıyor. Tüm bu kaynakların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan “The Darkest Night" kitabı, doğru sorgulama ve analizle en doğru rotayı bulabilmek adına önemli bir felsefi deneme.