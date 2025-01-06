Gassallar için ücretsiz ulaşım kampanyası başladı

Yozgat'ın Sorgun Belediyesi, TRT'nin popüler dizisi Gassalın ardından, gassallara yönelik anlamlı bir kampanya başlattı. Cenaze hizmetlerinde görev alan tüm gassallar, 2 gün boyunca toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek. Belediye, diziye olan ilgi ve gassalların topluma sağladığı katkıları takdir ederek, bu jesti gerçekleştirdi.

Sorgun'daki gassallara yönelik ücretsiz ulaşım

Sorgun Belediyesi'nin yaptığı açıklamaya göre, kampanya yalnızca cenaze hizmetlerinde çalışan gassallara değil, tüm Sorgun'daki gassallara yönelik olacak. Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, gassalların toplum için önemli bir rol üstlendiklerini belirterek, bu tür jestlerin dayanışmayı artırmayı amaçladıklarını ifade etti.