Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, çocuklarda dijital bağımlılığın ciddi mental yorgunluk ve tükenmişlik yarattığını açıkladı. Çeşitli illerden 130 öğrenci ve aileleri ile yapılan görüşmeler sonucunda gerçekleştirilen çalışmada, sorunlu dijital nesne kullanımı olan çocuklarda önemli mental ve duygusal sorunlar tespit edildi.

Çocuklarda Ruhsal Çöküntü ve Kimlik Karmaşası

Dilci, dijital bağımlılığın çocuklarda kimlik ve karakter karmaşasına yol açtığını, bu durumun benlik zedelenmesine ve ruhsal çöküntüye neden olduğunu belirtti. "Bu çocuklar sevgisiz diyebiliriz. Ne sevgiye ihtiyaç duyuyorlar ne de sevgi sunacak bir yetkinlik algıları var," ifadelerini kullandı.

Ailelere Öneriler

Ailelere çeşitli önerilerde bulunan Prof. Dr. Dilci, çocuklara nasıl dinlenileceği konusunun aile içinde ele alınması gerektiğini vurguladı. Aktif bir yaşam alanı oluşturarak çocukların doğa içinde aktivasyonunu artırıcı faaliyetler yapılmasının önemini belirtti. Ayrıca, aile içi sohbetler ve sosyal yönlerini güçlendirici etkinliklerin düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Ekran süresinin sınırlanması ve profesyonel yardım alınmasının önemine dikkat çekti.