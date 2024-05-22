Friends'in unutulmaz yıldızı Perry'nin ölümü, "ketaminin akut etkilerinden" kaynaklandığı iddialarıyla Ekim ayında gündeme gelmişti.

Ölümünde çeşitli faktörlerin rolü olabilir

Kıdemli tıp doktoru yardımcısı Raffi Djabourian, Perry'nin ölümünde koroner arter hastalığı ve opioid kullanım bozukluğunu tedavi etmek için kullanılan buprenorfinin etkilerinin de olduğunu belirtti. Bu faktörlerin yanı sıra ketaminin etkisi de inceleniyor.

Ketaminin temini araştırılıyor

Los Angeles Polisi'nin başlattığı soruşturma kapsamında, Perry'nin vücudunda bulunan ketaminin nasıl temin edildiği araştırılacak. Departman, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi ve ABD Posta Denetleme Servisi ile işbirliği içinde çalışıyor.

Matthew Langford Perry, 19 Ağustos 1969 yılında Massachusetts doğdu ve - 29 Ekim 2023 yılında Los Angeles'da vefat etti. Friends dizisindeki Chandler Bing karakteriyle tanınan, Emmy Ödülü adayı, Kanadalı-Amerikalı oyuncudur. Matthew Perry Williamstown, Massachusetts'da dünyaya geldi. Annesi Kanadalı gazeteci Suzanne Marie, babası Amerikalı ünlü oyuncu John Bennett Perry'dir. Ebeveynleri Perry'nin ilk doğum gününden kısa bir süre önce boşanmıştır. Boşanmanın ardından Perry 14 yıl boyunca, velayetini alan annesinin yanında Ottawa'da, yaşamıştır. Rockcliffe Park Public School ve Ashbury College okullarına gitmiştir. 15 yaşından sonra babası ile yaşamak için ABD'ye geri gelmiştir. Yıllar boyu oyunculuğa ilgisi artan Perry, aynı zamanda küçük yaşlardan itibaren profesyonel olarak tenisle ilgilenmektedir. Perry, Los Angeles'taki evindeyken jakuzide boğularak hayatını kaybetti. Öldüğünde 54 yaşındaydı.