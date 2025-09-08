İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Manifest grubunun Maçka Küçükçiftlik Park’taki konseri sonrası “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Grup üyeleri, soruşturmanın ardından X hesaplarını kapattı.

Soruşturmanın gerekçesi

Altı genç kadından oluşan Manifest grubu, 18 yaş sınırı bulunan ilk konserini İstanbul Maçka’da verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konser sırasında sergilenen kıyafet ve dans hareketleri nedeniyle resen soruşturma başlattı.

Sosyal medyadaki tepkiler

Cumhurbaşkanı danışmanı Oktay Saral, sosyal medyada “Manifest grubu denen bu ahlâksız-edepsiz- hayasız zebani kılıklı yaratıklar, bir daha bu teşhirciliği yapamayacak şekilde haklarında işlem yapılmalıdır” paylaşımında bulundu.

Şarkıcı Ceylan Ertem ise tepkisini, “Bu memlekette her dakika ‘namus’ cinayeti işleniyor. Sizin bu linçlerinizi asıl hak eden o namussuzlardır! Önce çeteleri gündem edin, bu güzel genç kadınları değil!” sözleriyle dile getirdi.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Yelda Koçak, “Bir kadın müzik grubuna ‘hayasızca hareketler’ ve ‘teşhircilik’ suçlamasıyla soruşturma açılması, hukukla açıklanabilecek bir durum değil. Hukukun görevi, ahlâki dayatmayı değil, özgürlüğü korumak” diyerek hukuki perspektifi paylaştı.

Grup üyeleri sosyal medyayı kapattı

Soruşturmanın ardından Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Sude Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat, X (eski adıyla Twitter) hesaplarını kapattı. Kullanıcılar, hesapları etiketlemeye çalıştığında “Böyle bir hesap bulunmuyor” uyarısıyla karşılaşıyor.