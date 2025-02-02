Ankara’da sosyal medya üzerinden mağdurları tuzağa düşüren bir çete, telefonları çalarak bankacılık işlemleri yaparak büyük bir vurgun gerçekleştirdi. Operasyon sonucu 10 kişi tutuklandı.

Sosyal medya üzerinden tuzağa düşürüyorlar

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, şüpheliler sosyal medya platformları aracılığıyla mağdurlarla iletişim kurarak, buluşma noktalarında onları oyaladı. Araca binerek market alışverişi yapmak bahanesiyle mağdurlardan cep telefonları ve telefon şifrelerini talep ettiler.

Çaldıkları telefonlarla bankacılık işlemleri yapıldı

Mağdurlar telefonlarını vermek zorunda kalırken, şüpheliler bu fırsatı değerlendirerek telefonlardan bankacılık uygulamalarına erişim sağladılar. Bu yöntemle şüpheliler, kredi çekip para transferi yaparak toplamda yaklaşık 4 milyon lira haksız kazanç elde ettiler.

10 şüpheli tutuklandı

Emniyet güçleri, iki ayrı operasyonda şüphelileri yakalayarak, 10 kişiyi tutukladı. Şüpheliler, mağdurları sosyal medya aracılığıyla kandırarak büyük bir dolandırıcılık yapmıştı.