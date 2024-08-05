Haber Ekspres Gazetesi’nden Burcu Yanar’ın haberine göre, son yıllarda sosyal medya, bireylerin günlük yaşamını köklü bir şekilde dönüştürürken, evlilikler üzerindeki etkileri de giderek daha fazla dikkat çekiyor. Avukat Seylan Seyhan, sosyal medyanın evlilikler üzerindeki olumsuz etkilerini ve boşanma sebepleri arasındaki yerini değerlendirdi. Seyhan, sosyal medya kullanımının sadakatsizlik ve ilişkilerdeki güven sorunlarını artırdığına dikkat çekerken, bu sorunun hukuki çerçevede nasıl ele alınabileceğine dair öngörülerde bulundu. Türkiye'de boşanma nedenleri arasında sosyal medyanın artan etkisini değerlendiren Seyhan, bu trendin toplumsal ve hukuki sonuçlarını mercek altına aldı.

Son yıllarda artan sosyal medya kullanımının evlilikleri tehlikeye düşürdüğünü belirten Av. Seylan Seyhan, “Türkiye'de başlıca boşanma sebeplerinin arasında eğitim düşüklüğü, kadının ekonomik özgürlüğünü sağlayamaması, eşlerden birinin aşırı derecede alkol-kumar düşkünlüğü, hayat pahalılığı ve bana göre en önemli sebeplerden biri olan sosyal medya kullanımının olduğunu düşünüyorum. Keza internetin yoğun kullanımının evlilik dışı ilişkilere yeni bir boyut kazandırarak eşler arasındaki sadakatsizliği artırdığı bilinen bir gerçek. Türk Medeni Kanunu boşanma sebeplerini genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olmak üzere iki ana başlığa ayırmaktadır. Özel boşanma sebepleri kanunda tek tek sayılmıştır. Buna göre özel boşanma sebepleri; zina, hayata kast, kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığıdır. Fakat sosyal medya kullanımından kaynaklı çiftlerin o kadar çok ayrılma noktasına geldiğini görüyoruz ki bu nedenle ileriki süreçte Türk Medeni Kanunu özel boşanma sebeplerinin arasına sosyal medya kullanımından kaynaklı sadakatsizliğin dahil edileceğini düşünüyorum” dedi.

‘Biz’ yok oldu

Evlilikte bireysellikten çok ‘biz’ kavramının önemli olduğunu vurgulayan Av. Seyhan, “Her ne kadar değişim kelimesinden korkup bunun kötü olabileceği düşüncesine kapılsak da aslında doğru şekilde yönetildiği zaman çok olumlu sonuçlar ile karşılaşacağımız bir durumdur değişim. Dediğim gibi bunu nasıl yönettiğimiz ve yön verdiğimiz tüm süreci iyileştirir. Hayatın olağan akışında değişimden doğal olarak evlilikler de nasibini almış durumda. Toplumsal normları incelediğimizde teknolojinin getirisi ile birlikte bireyselleşmenin ön planda olduğunu görüyoruz. Bu da haliyle evlilik süreçlerini etkiliyor. Nitekim evlilikte en önemli husus olan ‘biz’ olmak kavramı önemli bir olgudur. Tam da bu nokta değişimin bireyselleşen getirisi aile kavramındaki ‘biz’ kelimesini de yok edebiliyor” ifadelerine yer verdi.

Sadakati etkiliyor

Evlilik birliğini temelinden sarsan ve evliliğin devamını taraflar açısından çekilmez kılan olayların başında çoğu davanın şiddetli geçimsizlik sebebiyle açıldığını da ifade eden Seyhan, “Taraflar ile konuştuğumuz zaman aslında içeriğinin çok farklı olduğunu görüyoruz. Durum öyle bir hal almaya başladı ki ileriki dönemlerde özel boşanma sebepleri arasına gireceğini düşünüyorum. Benim anneannem ile dedemin 60 yıllık çok mutlu, huzurlu bir evlilikleri oldu. Birbirlerini bir kez incittiklerine, kırdıklarına şahit olmadım. Günümüzde ise sosyal medya etkisi ile evlilik birliği içi boşaltılmış bir kavrama dönüştü. Nitekim herkesin kolayca erişebilir ve görünür olması çiftlerinde sadakat duygusunu etkiliyor ve kısa süreli evliliklerin yaşandığını görüyoruz” açıklamasında bulundu.

En çok neden boşanıyoruz?

Ülkemizde en çok karşılaşılan boşanma sebeplerinden de bahseden Seylan, “Bunların en başında psikolojik şiddet gelmektedir. Psikolojik şiddeti takip eden en çok karşılaşılan boşanma nedeni ise ekonomik şiddettir. Fiziksel şiddet ve aldatma en çok karşılaşılan boşanma nedenleridir. Boşanma sebepleri sosyal ekonomik hayattaki değişmelerle doğru orantılıdır. Kadın-erkek ilişkilerinin sosyal hayat içerisinde değişmesi, ekonomik koşullardaki hızlı değişimler, beklentilerin farklılaşması, yaygın sosyal medya kullanımından kaynaklı filtreli güzellik algısı gibi nedenler boşanma sebeplerini de değiştirmektedir” diye konuştu.