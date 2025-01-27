Sosyal medya fenomeni Özlem Öz, 5. kez hamilelik haberini duyurarak takipçileriyle paylaşımda bulundu. Ancak bu mutlu haber, bazı takipçilerinin 'Bebeğini aldır' şeklindeki yorumları ile gölgelendi. Özlem Öz, gelen olumsuz yorumlar karşısında gözyaşlarını tutamayarak, "Benim ne inancım ne vicdanım buna asla müsaade etmez" dedi.

"Bir evladımı kaybettim"

Özlem Öz, paylaşımında daha önce bir bebeğini kaybettiğini de açıkladı. Lina’dan sonra, Ela’dan önce yaşadığı kayıp, Özlem Öz için büyük bir travma olmuştu. "Kürtaj olmak zorunda kaldım ve bir bebeğimi kaybettim. Benim için çok kötü bir durumdu. Çok uzun süre kendime gelemedim," diyerek yaşadığı acıyı takipçileriyle paylaştı. Hamilelik süreciyle ilgili yorumlara "aldır" yazılmasının ise ne kadar yanlış olduğunu vurgulayan fenomen, gözyaşları içinde şunları söyledi: "Yorumlara 'aldır' yazmak hiç doğru bir şey değil, sonuçta annesi belli babası belli."

Vicdanına ve inancına göre davrandı

Özlem Öz, hamilelik testi yaptığı anları da sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımında, "Bir evladımı kaybettim, ben bir evladımı daha kaybetmeyi asla istemem" diyerek, “Bebeğini aldır diyenlere yanıtım, benim ne inancım ne vicdanım buna asla müsaade etmez,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, hamilelik ve annelikle ilgili dini inancını da dile getirerek, doğum sancısı çekerken aldığı sevapların kimse tarafından bilinemeyeceğini söyledi.