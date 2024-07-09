Sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Neslim Güngen ve İnanç Güngen, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Savcılık talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, Güngen çiftini evlerinde gözaltına alarak emniyete götürdü.

Güngen çifti hakkında soruşturma

Neslim ve İnanç Güngen'in gözaltına alınması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Çiftin, savcılık talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınacak.

Soruşturmanın detayları ve gözaltı nedenleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.