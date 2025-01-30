İtalyan sosyal medya fenomeni Chiara Ferragni, ağır dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanmak üzere mahkemeye sevk edildi. Ferragni, 2021 ve 2022 Noel ve Paskalya dönemlerinde bazı gıda ürünleri üzerinden, müşterilerinden hayır işleri için para toplayarak haksız kazanç elde ettiği iddialarıyla karşı karşıya.

Chiara Ferragni, bu dönemde, Torino'daki bir hastanede tedavi gören çocuklar için yardım toplama bahanesiyle, "Pembe Noel Pandoro" adlı kekleri 9 avro gibi yüksek fiyatlarla satmıştı. Bu ürünlerin ortalama fiyatı ise 3,5 avro civarındaydı. İtalya Rekabet Kurumu (Antitrust), Ferragni'nin yanıltıcı ticari uygulamaları nedeniyle 1 milyon avrodan fazla ceza kesmişti.

Chiara Ferragni'nin Açıklamaları

37 yaşındaki fenomen, suçlamalar hakkında açıklama yaparak, kimseyi dolandırmadığını savundu. Ferragni, "Bu suçlamaların son derece haksız olduğunu düşünüyorum. Masumiyetimi kanıtlamak için mücadele edeceğim." diyerek, karşılaştığı zorluklara rağmen davayı kazanma kararlılığını dile getirdi.