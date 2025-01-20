Sosyal medyada yaptığı tırnak tasarımlarıyla büyük bir takipçi kitlesi kazanan ünlü fenomen Asli Fernández, geçirdiği estetik operasyon sırasında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde Tijuana’dan Monterrey’e geçerek karın germe ve liposuction operasyonu geçiren Asli Fernández, bu süreçte yaşamını yitirdi. Henüz 30 yaşında olan ve iki çocuk annesi olan Fernández’in ölüm haberi, eşi Christian Carreón tarafından sosyal medyada duyuruldu.

Acı haber geldi

Asli Fernández, estetik operasyonlar konusunda sosyal medyada sıkça paylaşımlar yaparak, güzellik ve bakım konularında takipçilerine ilham veriyordu. Özellikle tırnak tasarımlarıyla dikkat çeken fenomen, güzellik için yaptığı paylaşımlar ile büyük bir ilgi görmüştü. Ancak geçtiğimiz günlerde geçirdiği karın germe ve liposuction operasyonunun ardından, genç fenomenin hayatını kaybetmesi, sevenlerini derinden üzüntüye boğdu.

Eşi Christian Carreón, 7 Ocak’ta sosyal medya üzerinden acı haberi paylaşarak, "Çok sevilen ve takdir edilen biriydin sevgilim. Bugün dolaşan haberlerle ilgili herkesin acımıza saygı göstermesini rica ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Soruşturma başlatıldı

Asli Fernández’in ölümünden sonra, yerel basında çıkan haberlere göre, operasyona ilişkin bir soruşturma başlatıldığı belirtildi. Fenomen ismin ölümüne ilişkin daha fazla bilgiye ulaşılamazken, yetkililer ölümün nedenini belirlemek için çalışmalara devam ediyor. Fernández’in takipçileri ve yakınları, bu trajik olayın ardından, kendisinden geriye kalan hatıraları sosyal medyada paylaşarak üzüntülerini dile getirdi.