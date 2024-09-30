Yaşanan gerginlik kısa sürede sokağa taşarken, çevredeki vatandaşların müdahalesi ve polisin olaya dahil olmasıyla fenomen, karakola götürüldü. Olay anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Tartışma sokağa taştı

Mehterçeşme Mahallesi’nde bulunan bir gelinlik mağazasında yaşanan olay, iddialara göre Hülya Mizgin’in çalışanlarla bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlamasıyla patlak verdi. Seslerin yükselmesi üzerine mağazadan çıkan tartışma, sokakta da devam etti. Dakikalarca bağırarak süren kavgaya çevredekiler müdahale edemeyince, vatandaşlar polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Hülya Mizgin’i karakola götürdü.

Olay anını anlatan görgü tanığı Muammer Kocaman, “Çalışırken dışarıdan gelen sesleri duyunca hemen kapıya çıktım. Bir kadının gelinlikçiyle tartıştığını gördüm. Yaklaştığımda, tartışan kişinin sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin olduğunu fark ettim. Yaklaşık 15 dakika boyunca bağırarak kavga ettiler. Ardından polis geldi ve Mizgin’i karakola götürdü,” diye konuştu.

Yaşanan olay sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Fenomenin karıştığı tartışmanın detayları henüz bilinmezken, yaşanan gergin anlar vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.