Sosyal medyada şarkıları yanlış söylemesiyle ünlenen ve "Kandıralı Ferdi" lakabıyla tanınan Ferdi Gülezen'in, 3 yıl 5 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasının nedeni belli oldu. Geçtiğimiz günlerde tutuklanan Gülezen, Kandıra Açık Ceza İnfaz Kurumu T1 Ceza İnfaz Kurumu'na yerleştirilmişti.

Kandıralı Ferdi'nin hapis cezasının sebebi açığa çıktı

Özgür Kocaeli gazetesinde yer alan habere göre, Kandıralı Ferdi'nin hırsızlık suçundan hüküm giydiği ortaya çıktı. 2018 yılında gerçekleştirdiği bir hırsızlık olayı nedeniyle yargılanan Gülezen, küçük bir çocukla birlikte vatandaşların eşyalarını çalmakla suçlanıyor. Olayda mağdur olan 3 kişinin şikayeti üzerine başlatılan hukuki süreç sonucunda ceza alındığı belirtildi.

Ferdi Gülezen'in geçmişte de 18 yaşından önce çeşitli suçlara karıştığı öğrenildi. Şimdi ise, toplumsal bir fenomen olmasına rağmen, hukuk önünde işlediği suçların hesabını veriyor.