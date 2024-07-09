Bunlar da ilginizi çekebilir

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Ekiplerce, İstanbul merkezli 25 ilde 134 adrese yönelik operasyonda, sosyal medya fenomeni olarak bilinen güzellik merkezleri sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İzmir'de silah ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

İzmir'de silah ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik çalışma yapıldı.

İSTANBUL (AA) - Sosyal medya fenomen i ve güzellik merkezleri sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen, gözaltı na alındı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.