Bitlis'in önemli turistik yerlerinden Nemrut Kalderası, son günlerde ayı saldırılarıyla anılmaya başlandı. Ziyaretçilerin ayıları eliyle beslemeye çalışması ve fotoğraf çekmek için ayılara yaklaşması sonucu, ayılar sıkça saldırıyor. Geçmişte araçlara ve motosikletlere saldıran ayılar, son olarak bir sosyal medya fenomenini hedef aldı.

Ayıları eliyle beslemek istedi

Sosyal medya fenomeni Servet Doğan, tanıtım amaçlı videolar çekmek için Nemrut Kalderası'nı ziyaret etti. Doğan, sık sık sosyal medyada gördüğü sevimli ayıları kendi eliyle beslemek istedi. Araç içinden ayıya ekmek veren Doğan, ikinci ekmeği uzatırken ayının saldırısına uğradı. Ani bir hareketle saldırıdan kurtulan Doğan, yaşadıklarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Saldırıyı ucuz atlattık

Doğan, kalderayı ziyaretinde yaşadığı olayı şöyle anlattı: "Tanıtım videoları çekmek için Bitlis'teydim. Nemrut Krateri ve Kalderası da ziyaret etmek istediğimiz yerlerdendi. Ziyaret sırasında ayılardan biriyle karşılaştık. Yanımızda ekmek vardı ve araçla yaklaşarak ayıya ekmek verdik. İlk ekmeği yedi, ancak ikinci ekmeği uzatırken saldırıya uğradım. Refleksle araç içine çekildim ve saldırıdan kıl payı kurtuldum."

Doğan, ziyaretçilere ayılara yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu: "Her gün binlerce kişi kalderayı ziyaret ediyor ve ayıları beslemeye çalışıyor. Bu çok tehlikeli bir durum. Ayılar yaklaşıldığında saldırgan hale gelebiliyor. Biz araç içinde olduğumuz için saldırıyı ucuz atlattık ama herkes bu kadar şanslı olmayabilir."

Doğan'ın yaşadığı bu tehlikeli anlar, sosyal medya hesabında paylaşılarak diğer ziyaretçilerin dikkatli olması gerektiği konusunda farkındalık yaratıldı. Ayrıca Doğan, Nemrut Kalderası'nın kesinlikle ziyaret edilmesi gereken bir yer olduğunu vurguladı.