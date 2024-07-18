Olay, gece saat 03.00 sıralarında Havaalanı Mahallesi'nde meydana geldi. Özdemir, geceyi geçirmek için gitmek istediği bir evin önünde, tanımadığı bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan, Özdemir'i yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Ali Özdemir, Konya'dan İstanbul'a, takipçileriyle buluşmak amacıyla gelmişti. Esenler'de bir eve gitmek istediği sırada, tanımadığını belirttiği bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, pencerelerinden baktıklarında yerde kanlar içinde yatan Özdemir'i gördü. Mahalle sakinlerinden Furkan Çoban, "Gece 03.00 sıralarında dört el silah sesi geldi. Camdan baktığımızda bir kişinin yerde yattığını gördük ve müdahale etmek için aşağıya indik. Kurşunlar bacağına isabet etmişti. Şanslıydı ki sağlıkçı bir kişi vardı. Durumunun nasıl olduğunu bilmiyorum. İnşallah iyidir. İlahici Ali olduğunu söylediler. Zaten siması da tanıdık gelmişti. İnternetten baktığımızda o olduğunu gördük" dedi.

Polis inceleme başlattı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Özdemir'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin Özdemir ile kısa bir süre konuştuğu, ardından belinden çıkardığı silahla ateş ederek kaçtığı görüldü.