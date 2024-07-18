Esenler'de "ilahici Ali" olarak tanınan sosyal medya fenomeni Ali Özdemir'e silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Havaalanı Mahallesi'nde gece saatlerinde henüz kimliği belirlemeyen bir şüpheli, Ali Özdemir'e silahla ateş etti. Özdemir bacağından yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı, hastaneye kaldırıldı. Özdemir'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Özdemir’e ilk müdahaleyi yapan Furkan Çoban, “Gece 03.00 sıralarında dört el silah sesi geldi. Camdan baktığımızda bir kişinin yerde yattığını gördük ve müdahale etmek için aşağıya indik. Kurşunlar bacağına isabet etmişti. Şanslıydı ki sağlıkçı bir kişi vardı. Durumunun nasıl olduğunu bilmiyorum. İnşallah iyidir. İlahici Ali olduğunu söylediler. Zaten siması da tanıdık gelmişti. İnternetten baktığımızda o olduğunu gördük" dedi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheliyle İlahici Ali’nin bir süre konuştuğu daha sonra ise şüphelinin belinde çıkardığı silahla ateş ettikten sonra kaçtığı görülüyor.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.