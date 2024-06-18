İSTANBUL (AA) - Sosyal medya fenomenleri, Red Bull Ring'deki Hot Lap'ta F4 araçlarıyla yarışacak.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın oyun konseptli ilk F4 yarışı Hot Lap, sosyal medyanın sevilen yüzlerini Red Bull Ring'de'deki F4 yarışında bir araya getirecek.
Sosyal medya fenomenlerinden Kemal Can Parlak, Doğan Kabak, Enis Kirazoğlu, Orkun Işıtmak, Fester Abdü ve Red Bull oyuncusu Ferit 'WtcN' Karakaya, F4 araçlarıyla birbirlerine karşı mücadele verecek.
Yarışın spikerliğini ise F1 yorumcusu Serhan Acar üstlenecek.
4 Temmuz Perşembe günü 18.00'de başlayacak olan yarış, Red Bull Gamerszon YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
Oynanacak oyunlar ise canlı yayın sırasında izleyici oylarıyla belirlenecek.