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Oynanacak oyunlar ise canlı yayın sırasında izleyici oylarıyla belirlenecek.

4 Temmuz Perşembe günü 18.00'de başlayacak olan yarış, Red Bull Gamerszon YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Yarışın spikerliğini ise F1 yorumcusu Serhan Acar üstlenecek.

Sosyal medya fenomenlerinden Kemal Can Parlak, Doğan Kabak, Enis Kirazoğlu, Orkun Işıtmak, Fester Abdü ve Red Bull oyuncusu Ferit 'WtcN' Karakaya, F4 araçlarıyla birbirlerine karşı mücadele verecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın oyun konseptli ilk F4 yarışı Hot Lap, sosyal medyanın sevilen yüzlerini Red Bull Ring'de'deki F4 yarışında bir araya getirecek.

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