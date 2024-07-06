Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak ve olası kötü niyetli kullanımlardan korunmak için, sosyal medya hesaplarınızda paylaşmanız gereken bilgileri dikkatli seçmelisiniz.

Seyahat Planları

Tatil veya iş seyahatlerinizi önceden duyurmak, evinizi boş bırakabileceği için güvenliğinizi tehlikeye atabilir. Seyahatinizden döndükten sonra anılarınızı paylaşmak daha güvenlidir.

Konum Bilgileri

Konumunuzu sürekli olarak paylaşmak, günlük rutininizi ortaya koyabilir ve kişisel güvenliğinizi riske atabilir. Konum bilgilerinizi dikkatlice kontrol edin ve gerektiğinde paylaşmaktan kaçının.

Kişisel Tanımlayıcı Bilgiler

Telefon numarası, ev adresi veya kimlik numarası gibi hassas bilgilerinizi paylaşmak, kimlik hırsızlığına neden olabilir. Bu tür bilgileri gizli tutarak siber suçlardan korunabilirsiniz.

Kişisel Şikayetler

Sosyal medyada kişisel şikayetlerinizi paylaşmak, olumsuz bir etki yaratabilir ve profesyonel hayatınızı etkileyebilir. Duygusal ifadelerinizi daha güvenli platformlarda paylaşmanız daha uygundur.

Suçlama ve İftira İfadeleri

Suçlayıcı ifadeler kullanmak, yasal sorunlara yol açabilir ve hukuki zorluklar yaşamanıza sebep olabilir. Bu tür içeriklerden kaçınmak önemlidir.

Pahalı Ürünlerin Sergilenmesi

Yeni aldığınız pahalı ürünleri sergilemek, hırsızlar için bir hedef olabilir ve maddi durumunuz hakkında olumsuz bir algı oluşturabilir. Dikkatli olunmalı ve gerektiğinde paylaşmaktan kaçınılmalıdır.

Çalıştığınız Şirket Hakkında Bilgiler

İşinizle ilgili iç bilgileri sosyal medyada paylaşmak, şirketinize zarar verebilir ve hukuki sorunlara yol açabilir. Özel bilgileri gizli tutarak iş güvenliğinizi koruyun.

Çocukların Fotoğrafları

Çocukların fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmak, onların güvenliğini tehlikeye atabilir ve izinsiz kullanımına neden olabilir. Çocuklarınızın gizliliğini korumak için dikkatli olun.