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1990'ların sonlarına kadar sosyal medya kavramı hayatımızda yer almamıştı. Peki, o zamanlar insanlar nasıl sosyalleşiyor, eğleniyor ve bilgiye ulaşıyordu?

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