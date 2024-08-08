Denizli’nin Buldan ilçesinde sosyal medyada paylaştığı “Ya hızlı ol ya da paket” başlıklı video ile dikkat çeken motosikletli genç, polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Sosyal medya üzerinden yayımlanan videoda hız ve tehlikeli sürüşe vurgu yapan genç, polislerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Çeşitli trafik ihlalleri yapmış

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan videoyu inceleyerek motosikletin plakasını ve sürücüsünü tespit etti. Ekipler, genci arkadaşlarıyla birlikte bir akaryakıt istasyonunda yakalayarak durdurdu. Yapılan incelemede, sürücünün çeşitli trafik ihlalleri yaptığı belirlendi.

12 bin 90 TL idari ceza

Sürücüye, 2918 Sayılı Trafik Kanunu kapsamında “Yetersiz Sürücü Belgesi ile Araç Kullanmak,” “Dur İhtarına Uymamak,” “Tehlikeli Şerit Değiştirmek” ve “Araç Plakasında Okunmayacak Şekilde Değişiklik Yapmak” maddelerinden toplam 12 bin 98 TL idari ceza kesildi. Ayrıca, kişisel verileri hukuka aykırı olarak vermek veya ele geçirmek suçundan adli işlem başlatıldı.