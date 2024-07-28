Tokat'ın Zile ilçesinde evli ve bir çocuk babası olan Mustafa Günel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla Vesile Yiğit'i eleştirdi. İkili arasındaki tartışma, küfürlü sözlerin ardından kısa sürede büyüdü ve Mustafa Günel, Vesile Yiğit'in konumunu belirterek Zile’deki evinin adresini paylaştı.

Mersin’den gelen grup, Zile'de kanlı hesaplaşma başlattı

Mersin'de yaşayan Vesile Yiğit (50), eşi İsak Yiğit (50), oğlu Hakan Yiğit (20), Halil İbrahim Yeşil (20) ve Caner Gündüzlü (21) ile birlikte otomobille Zile’ye doğru yola çıktı. Zile’de Mustafa Günel’in evine ulaşan grup, burada buluşarak, tartıştıkları kişiye saldırdı.

Soruşturma başlatıldı

Olay yerinde yaşanan arbede sırasında, Vesile Yiğit ve beraberindekiler, Mustafa Günel’e av tüfeği ile ateş açarak olay yerinde ağır yaralanmasına neden oldular. Durumun büyümesiyle birlikte, Mustafa Günel’in hayatını kaybettiği bildirildi. Olayın ardından saldırganlar olay yerinden kaçarken, polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Gözaltına alındılar

Olayın ardından başlatılan soruşturmada, Vesile Yiğit ve beraberindekiler, cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı. Tokat Emniyet Müdürlüğü, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve sorumluların adalet önüne çıkarılacağını duyurdu.