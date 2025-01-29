İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformunda canlı yayın sırasında müstehcen konuşmalar yaparak ezan hakkında alaycı ifadeler kullanan "Anka" isimli kullanıcı hakkında resen soruşturma başlattı.
"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlaması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal medya platformunda canlı yayın yapan "Anka" isimli kullanıcının müstehcen konuşmaları sırasında, okunan ezanla ilgili alay içerikli ifadeler kullanması üzerine harekete geçti.
Başsavcılık, şüpheli hakkında "müstehcenlik", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlattı.
Kaynak: AA